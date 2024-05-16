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14:45, 16 мая 2024Экономика

В России заявили о готовности поставлять больше удобрений в одну страну

Минэкономразвития: Россия готова нарастить экспорт удобрений в Малайзию

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Россия готова нарастить экспорт в Малайзию смешанных удобрений и других товаров. Об этом заявил зампредседателя Минэкономразвития Дмитрий Вахруков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя ведомства, страна в Юго-Восточной Азии заинтересована в обеспечении продовольственной безопасности.

«Стабильная поставка удобрений из России имеет большое значение для развития такой важной отрасли в малайзийской экономике, как производство пальмового масла. Видим большой потенциал, и что очень важный интерес (...) для наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции, в частности пшеницы, подсолнечного масла, а также мясной продукции», — заявил Вахруков.

В октябре 2023 года департамент исламского развития Малайзии признал сертификаты халяль, выдаваемые двумя российскими организациями. В первом полугодии инспекция этого государства посетит сельскохозяйственные предприятия, чтобы проверить их соответствие стандартам.

В начале 2024 года российские компании нарастили экспорт удобрений и заняли более трети рынка Индии — их доля в общем объеме поставок в страну выросла с 23 до 34 процентов. При этом экспорт из РФ в индийском направлении снижается как в физическом выражении (на 15 процентов год к году), так и в денежном (вдвое, до 231 миллиона долларов). В указанный период азиатская страна уменьшила ввоз российских удобрений на 43 процента, до 1,8 миллиона тонн.

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      Вячеслав Агапов
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