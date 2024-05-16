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14:39, 16 мая 2024Мир

Министр обороны Словакии назвал покушение на Фицо заранее спланированным

Глава МО Словакии Калиняк: покушение на премьера Фицо было спланировано заранее

Кадр: JOJ TV / Reuters

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было спланировано заранее. Такое заявление сделал министр обороны республики Роберт Калиняк, сообщает ТАСС.

По словам главы словацкого оборонного ведомства, нападение не было случайностью. Он подтвердил, что стрелок ранее уже присутствовал на акциях протеста в городе Долна Крупа, о чем сообщали СМИ.

Калиняк отметил, что жизнь премьера сейчас вне опасности, однако ранения очень тяжелые. «Состояние Роберта Фицо по-прежнему остается тяжелым, врачи делают все возможное для стабилизации пациента», — добавил он.

По данным Tvnoviny.sk, напавший на премьер-министра Словакии 71-летний писатель Юрай Цинтула 24 апреля принимал участие в проукраинской акции протеста в городе Долна Крупа, где проходило заседание кабинета Фицо.

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      Лина Пивоварова
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