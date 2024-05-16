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14:19, 16 мая 2024Мир

Стало известно об участии в проукраинских акциях напавшего на Фицо мужчины

Tvnoviny.sk: напавший на Фицо мужчина участвовал в проукраинских акциях

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Напавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний писатель Юрай Цинтула ранее участвовал в проукраинских акциях. Об этом сообщает Tvnoviny.sk.

24 апреля мужчина приехал на место заседания кабинета Фицо в городе Долна Крупа. «Несколько протестующих, в том числе Цинтула, выкрикивали: "Да здравствует Украина", "Предатели" и "Хватит Фицо"», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что покушение на премьер-министра Словакии было совершено по политическим мотивам. Стрелявший в него мужчина заявил, что не согласен с политикой Фицо.

В МИД России решительно осудили нападение на премьера Словакии Фицо и пожелали главе словацкого правительства скорейшего выздоровления.

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      Лина Пивоварова
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