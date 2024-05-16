Стало известно об участии в проукраинских акциях напавшего на Фицо мужчины
Tvnoviny.sk: напавший на Фицо мужчина участвовал в проукраинских акциях
Напавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний писатель Юрай Цинтула ранее участвовал в проукраинских акциях. Об этом сообщает Tvnoviny.sk.
24 апреля мужчина приехал на место заседания кабинета Фицо в городе Долна Крупа. «Несколько протестующих, в том числе Цинтула, выкрикивали: "Да здравствует Украина", "Предатели" и "Хватит Фицо"», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что покушение на премьер-министра Словакии было совершено по политическим мотивам. Стрелявший в него мужчина заявил, что не согласен с политикой Фицо.
В МИД России решительно осудили нападение на премьера Словакии Фицо и пожелали главе словацкого правительства скорейшего выздоровления.