Стало известно о взрыве в Полтавской области

На Украине сообщили о взрыве в Миргородском районе Полтавской области

В Полтавской области Украины произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщил телеканал «Общественное».

Взрыв прогремел в Миргородской общине, сообщают местные жители. В области объявлена воздушная тревога.

По словам главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру не зафиксировано.

15 мая сообщалось о взрыве в Харькове. В это время в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.