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14:41, 16 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Полтавской области

На Украине сообщили о взрыве в Миргородском районе Полтавской области
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Полтавской области Украины произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщил телеканал «Общественное».

Взрыв прогремел в Миргородской общине, сообщают местные жители. В области объявлена воздушная тревога.

По словам главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру не зафиксировано.

15 мая сообщалось о взрыве в Харькове. В это время в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

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      Алевтина Запольская
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