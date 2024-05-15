Стало известно о взрыве в Харькове

В Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове был слышен взрыв», — говорится в публикации. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

15 мая сообщалось, что в Харькове прогремел взрыв. Как уточнялось, детонация могла произойти за пределами города. Кроме того, взрыв произошел в Николаеве. Отмечалось, что в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

