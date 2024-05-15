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12:51, 15 мая 2024Бывший СССР

В Харькове прогремел взрыв

На Украине сообщили о взрыве в Харькове
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Харькове на востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram.

«В Харькове был слышен взрыв», — говорится в сообщении. По данным издания, взрыв мог произойти за пределами города.

Незадолго до этого о взрывах на Украине сообщил глава Николаева Александр Сенкевич. Взрыв произошел на фоне воздушной тревоги, объявленной в Николаевской области. Подробности произошедшего не сообщались.

Днем ранее стало известно о серии взрывов, прозвучавших в Харькове. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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      Александр Курбатов
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