В Харькове прогремел взрыв

На Украине сообщили о взрыве в Харькове

В Харькове на востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram.

«В Харькове был слышен взрыв», — говорится в сообщении. По данным издания, взрыв мог произойти за пределами города.

Незадолго до этого о взрывах на Украине сообщил глава Николаева Александр Сенкевич. Взрыв произошел на фоне воздушной тревоги, объявленной в Николаевской области. Подробности произошедшего не сообщались.

Днем ранее стало известно о серии взрывов, прозвучавших в Харькове. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.