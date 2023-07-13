Раскрыты сроки выпуска первого смартфона Huawei с 5G

Reuters: Huawei выпустит первый 5G-смартфон в конце 2023 года

Китайская корпорация Huawei может выйти на рынок смартфонов с 5G в конце 2023 года. Сроки выпуска первого подобного гаджета компании раскрывает Reuters.

Как рассказали агентству источники, компания продолжила разработку смартфонов с поддержкой связи пятого поколения и нашла способ представить свой продукт в этом сегменте рынка. По сообщению трех исследовательских фирм, Huawei будет использовать собственные наработки, чтобы выпустить процессор с поддержкой 5G.

Инсайдеры отметили, что партнером Huawei окажется компания Semiconductor Manufacturing International (SMIC). Появление устройств корпорации на рынке 5G собеседники Reuters назвали «победой» Huawei, которая, по словам ее руководителей, длительное время находится в «режиме выживания».

Специалисты агентства объяснили, что после внесения Huawei в санкционный список США в мае 2019 года компания провалилась на рынке смартфонов. Ограничения не позволили корпорации сотрудничать с производителями компонентов для гаджетов. «Huawei выпала из большинства мировых рейтингов в прошлом году, когда продажи достигли нижней точки», — подчеркнули авторы.

По словам специалиста одной из исследовательских фирм, Huawei может выйти на рынок смартфонов с 5G, однако на первом этапе компании не получится наладить выпуск большого количества процессора. Опрошенный Reuters эксперт отметил, что корпорация может представить от 2 до 4 миллионов единиц смартфонов с поддержкой 5G.

В июне источники Financial Times рассказали, что китайской компания Huawei могут запретить развивать сети 5G в Европе. По информации инсайдеров, этот вопрос начали обсуждать европейские чиновники.