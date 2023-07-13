Перечислены самые необычные и постыдные секс-предпочтения

Пользователи Reddit назвали фетиш на памперсы среди самых постыдных секс-предпочтений

Пользователи форума Reddit, стесняющиеся своих необычными секс-предпочтений, перечислили их. Свои самые постыдные фетиши люди назвали в разделе AskReddit.

Один из комментаторов признался, что возбуждается, видя памперсы на взрослых людях.

Медицинские или с милыми принтами, любые. Почему-то видеть их на других и надевать самому невероятно заводит. Чаще всего это смущает меня самого. Но это как наркотик, привычка, от которой ни за что не избавиться MobileTheoretical пользователь Reddit

Автор другого комментария рассказал, что его заводит мысль об измене жены.

Мысль о том, что моя жена найдет бойфренда и сделает меня куколдом guy_dressed_up пользователь Reddit

Еще один мужчина заявил, что любит укусы, особенно определенной части тела.

Люблю кусать людей, особенно за руки. Не знаю почему, но вот многие кошачьи тоже это любят, что интересно. Когда мне легонько кусают руку, ухо или шею, мне тоже очень нравится Ricky911_ пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit, переспавшие со своими коллегами, рассказали о последствиях этого поступка. Немало лайков набрал комментарий от мужчины, который признался: после служебного романа коллега пожертвовала ему жизненно необходимый орган — почку.