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18:51, 13 июля 2023Экономика

Влияние конфликта на Украине на российскую экономику оценили

МВФ отметил более мягкое влияние конфликта на Украине на российскую экономику

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Конфликт на Украине оказывает более слабое влияние на экономику России, чем прогнозировалось. Об этом заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, ее слова приводят РИА Новости.

«В целом влияние войны на российскую экономику остается существенным, но в то же время более мягким, чем первоначально ожидалось», — отметила она. Козак напомнила, что обновленный прогноз МВФ по росту российской экономики будет представлен в июле.

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В 2023 году МВФ уже дважды улучшал оценки по росту экономики России. По последним данным фонда, ожидается, что ВВП страны увеличится на 0,7 процента к концу года.

30 июня Исполнительный совет МВФ одобрил выделение помощи Украине в объеме около 900 миллионов долларов. В организации также подтвердили, что темпы роста ВВП Украины в 2023 году составят 1-3 процента. Ранее в апреле МВФ выдал стране кредит на сумму 15,6 миллиарда долларов на четыре года.

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