Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:23, 13 июля 2023Наука и техника

НАСА отменило миссию Janus

НАСА отменило миссию Janus к астероидам

Фото: Lockheed Martin

НАСА отменило миссию Janus — попутную для станции Psyche — к астероидам. Об этом сообщает ArsTechnica.

Отмена миссии связана с переносом более чем на год запуска станции Psyche, у которой обнаружены, в частности, проблемы с программным обеспечением. В настоящее время Psyche планируется запустить в октябре на ракете Falcon Heavy, но без миссии Janus, которая теперь не сможет достичь своей цели.

Материалы по теме:
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

Издание пишет, что на Janus потрачено более 50 миллионов долларов, но теперь миссия, включающая в себя два космических аппарата — Serenity и Mayhem, будет храниться у производителя — на заводе корпорации Lockheed Martin в американском штате Колорадо.

В мае издание Khaleej Times сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты запустят автоматическую межпланетную станцию MBR Explorer, которая будет исследовать пояс астероидов, расположенный между орбитами Марса и Юпитера.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о получении кассетных боеприпасов от США

    Россияне раскрыли отношение к одной привычке

    В Белоруссии Протасевича и Сапегу исключили из списка террористов

    НАСА отменило миссию Janus

    Россиянам назвали универсальную вещь в летнем гардеробе

    В России заявили о слиянии ЕС и НАТО на условиях альянса

    Назван главный фактор для укрепления курса рубля

    Снявшим скальп с россиянина мужчинам предъявили обвинение

    Обслуживание китайских машин в России резко подорожало

    Названы основные способы борьбы с борщевиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости