Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:41, 31 мая 2023Наука и техника

ОАЭ запустят миссию по исследованию пояса астероидов

ОАЭ запустят миссию по исследованию астероидов между орбитами Марса и Юпитера

Фото: buradaki / Shutterstock / Fotodom

Объединенные Арабские Эмираты запустят автоматическую межпланетную станцию (АМС), которая будет исследовать пояс астероидов, расположенный между орбитами Марса и Юпитера. Об этом пишет Khaleej Times.

По словам премьер-министра и вице-президента ОАЭ Мухаммеда бен Рашид Аль Мактума, миссия, получившая название MBR Explorer, продлится тринадцать лет, из которых шесть уйдут на ее разработку, а семь — на исследовательский полет. Всего АМС должна преодолеть пять миллиардов километров, по пути изучив семь астероидов, на последний из которых совершит посадку.

В июле 2020 года с космодрома Танэгасима (Япония) при помощи ракеты H-IIA была запущена марсианская миссия Hope, ставшая первой АМС ОАЭ в дальнем космосе.

В сентябре 2019 года на корабле «Союз МС-15» на Международную космическую станцию отправился первый астронавт ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины
    Россиянам назвали способную спасти жизнь привычку
    Стало известно о попытках Запада изменить украинский мирный план
    Приграничный российский город второй раз за день обстреляли со стороны Украины
    На федеральном канале россиянам рассказали о новом законе Уганды под гей-порно
    В Кремле оценили реакцию Вашингтона и Лондона на атаки дронов на Москву
    Обнаружена связь между эректильной дисфункцией и когнитивными способностями
    В Кремле заявили об обеспокоенности из-за ситуации в Косово
    Два человека пострадали при обстреле приграничного российского региона ВСУ
    Художница придумала необычный способ использовать нераспроданный хлеб
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.