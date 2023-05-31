ОАЭ запустят миссию по исследованию пояса астероидов

ОАЭ запустят миссию по исследованию астероидов между орбитами Марса и Юпитера

Объединенные Арабские Эмираты запустят автоматическую межпланетную станцию (АМС), которая будет исследовать пояс астероидов, расположенный между орбитами Марса и Юпитера. Об этом пишет Khaleej Times.

По словам премьер-министра и вице-президента ОАЭ Мухаммеда бен Рашид Аль Мактума, миссия, получившая название MBR Explorer, продлится тринадцать лет, из которых шесть уйдут на ее разработку, а семь — на исследовательский полет. Всего АМС должна преодолеть пять миллиардов километров, по пути изучив семь астероидов, на последний из которых совершит посадку.

В июле 2020 года с космодрома Танэгасима (Япония) при помощи ракеты H-IIA была запущена марсианская миссия Hope, ставшая первой АМС ОАЭ в дальнем космосе.

В сентябре 2019 года на корабле «Союз МС-15» на Международную космическую станцию отправился первый астронавт ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури.