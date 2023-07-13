В ЛНР рассказали о форсировании реки Жеребец российскими военными

Марочко заявил, что ВС России форсировали реку Жеребец и заняли опорный пункт ВСУ

Российские военные форсировали реку Жеребец и заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В районе населенного пункта Торское нашими штурмовыми подразделениями удалось форсировать реку и занять небольшой опорный пункт противника», — рассказал он.

Как добавил Марочко, ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) выбили ВСУ с важной высоты на правом берегу, что и дало возможность развить успех. По его словам, украинские военные пытаются отбить позиции, перебрасывая на этот участок фронта дополнительные резервы.

13 июля российские артиллеристы группировки войск «Запад» сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях на купянском направлении. Начальник пресс-центра полковник Сергей Зыбинский сообщил, что удары по позициям украинской армии наносились в районе населенных пунктов Тимковка и Новомлынск.