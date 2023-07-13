В Минобороны сообщили о срыве ротации ВСУ на купянском направлении

Минобороны: артиллеристы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении

Российские артиллеристы из группировки «Запад» сорвали две попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

Он уточнил, что удары по позициям противника наносились в районе населенных пунктов Тимковка и Новомлынск. Потери противника составили до отделения живой силы.

12 июля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что иностранные наемники прибыли в подразделения ВСУ на купянском участке фронта. По его словам, наемники прибыли под Купянск для усиления диверсионных групп ВСУ. Кроме того, в этот район была поставлена техника.

Также Марочко рассказал, что Российская армия отразила около пяти атак ВСУ в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. По его словам, украинская армия вела бои одновременно в районе Серебрянского лесничества, Григоровки и Белогоровки с целью вернуть утраченные ранее позиции, но все попытки были пресечены. Он добавил, что удар по украинским формированиям был нанесен при помощи авиации, артиллерии и огнеметных систем.