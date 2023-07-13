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05:14, 13 июля 2023Бывший СССР

В Минобороны сообщили о срыве ротации ВСУ на купянском направлении

Минобороны: артиллеристы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские артиллеристы из группировки «Запад» сорвали две попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

Он уточнил, что удары по позициям противника наносились в районе населенных пунктов Тимковка и Новомлынск. Потери противника составили до отделения живой силы.

12 июля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что иностранные наемники прибыли в подразделения ВСУ на купянском участке фронта. По его словам, наемники прибыли под Купянск для усиления диверсионных групп ВСУ. Кроме того, в этот район была поставлена техника.

Также Марочко рассказал, что Российская армия отразила около пяти атак ВСУ в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. По его словам, украинская армия вела бои одновременно в районе Серебрянского лесничества, Григоровки и Белогоровки с целью вернуть утраченные ранее позиции, но все попытки были пресечены. Он добавил, что удар по украинским формированиям был нанесен при помощи авиации, артиллерии и огнеметных систем.

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    Марина Совина
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