Телескоп «Джеймс Уэбб» показал новое изображение

Телескоп «Джеймс Уэбб» снял молекулярное облако в созвездии Змееносца

Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба показал новое изображение далеких звезд в молекулярном облаке Ро Змееносца. Об этом сообщается на официальном сайте орбитальной обсерватории.

Публикация снимка была приурочена к году работы телескопа. Динамичное изображение ближайшей к Земле области звездообразования было снято на прибор NIRCam. Молекулярное облако Ро располагается на расстоянии 390 световых лет от Земли, что позволило получить детализированный крупный план без звезд в промежуточном пространстве между Солнечной системой и созвездием Змееносца.

На кадре можно разглядеть двойные струи, извергаемые из новых звезд, а также светящуюся структуру из пыли, которая освещается и рассеивается самой массивной звездой в туманности. Другие светила, которых на снимке примерно 50, имеют массу Солнца или чуть меньшую. Интересно, что на некоторых звездах заметны характерные тени протопланетных дисков. Это означает, что на кадре можно наблюдать планетные системы, потенциально похожие на Солнечную на самых ранних стадиях развития.

Наиболее темные области — самые плотные, там все еще формируются протозвезды из пыли. Красные струи ионизированного водорода, наблюдаемые на правой части изображения, появились из-за выброса, произошедшего при рождении новых звезд.

В декабре 2022 года телескоп имени Джеймса Уэбба запечатлел спиральную галактику в созвездии Пегаса, которая находится в 220 миллионах световых лет от Земли.