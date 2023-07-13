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14:10, 13 июля 2023Мир

Китай поможет разобраться России с иноагентами

В КНР заявили о готовности помогать России в противодействии НПО и иноагентам
Ван Сяохун

Ван Сяохун. Фото: Reuters

Министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун заявил о готовности КНР помочь России разобраться с иноагентами и деятельностью диверсионных неправительственных организаций (НПО). Об этом сообщает ТАСС.

Глава министерства сделал предложение на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым в Пекине. Он отметил, что Китай поддерживает Россию в защите политической безопасности и выступает против вмешательства извне.

«[Коллективный Запад] с помощью информационной войны, технологической войны и другими способами всячески пытается нарушить политическую стабильность наших стран, негативно относятся к нашему нормальному сотрудничеству, угрожают и даже проводят нелегальные односторонние санкции», — указал Ван, отметив, что на этом направлении китайская сторона готова оказать практическую помощь Москве.

В свою очередь Краснов выразил заинтересованность в более тесном взаимодействии, изучении и обмене опытом противодействия указанным угрозам. «Уверен, что оба наших ведомства могли бы быть полезными для укрепления отношений двух стран в рамках провозглашенной лидерами России и Китая политики всеобъемлющего партнерства», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что отношения Китая с Россией превзошли модель военно-политического союза, что в корне отличается от стран НАТО. Он подчеркнул, что китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.

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    Виктория Кондратьева
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