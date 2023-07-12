Китай раскритиковал политику НАТО и привел в пример отношения с Россией

МИД КНР: отношения с Россией превзошли модель военно-политического союза в отличие от НАТО

Отношения Китая с Россией превзошли модель военно-политического союза, что в корне отличается от стран НАТО. Раскритиковал политику Североатлантического альянса и привел в пример сотрудничество Москвы и Пекина официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.

«Отношения между двумя странами превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны. Это в корне отличается от стран НАТО, которые создают закрытые кружки и занимаются блоковым противостоянием», — заявил дипломат.

Ранее представитель дипломатической миссии КНР в Евросоюзе отметил, что Китай даст решительный отпор любым действиям НАТО, вредящим его интересам, так как решил защищать свой суверенитет и безопасность. Он добавил, что альянс, будучи продуктом холодной войны, «известен своими злодеяниями».