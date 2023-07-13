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12:31, 13 июля 2023Бывший СССР

РИА Новости опровергло причастность к обвинениям СБУ

РИА Новости: обвиненный СБУ в госизмене блогер Лебедев не сотрудничает с агентством

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) ошиблась, назвав сотрудником РИА Новости блогера Сергея Лебедева, обвиняемого Киевом в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

«Низкий уровень украинских силовиков снова дал о себе знать. СБУ уже не первый раз ловит "представителей РИА Новости", которые таковыми не являются», — ответили в агентстве и предложили «подучить матчасть».

Украинские спецслужбы в Telegram-канале сообщили, что Лебедев сотрудничает с ФСБ, корректирует ракетные удары Вооруженных сил (ВС) России и при этом работает внештатным сотрудником РИА Новости.

Ранее СБУ заочно обвинила в госизмене украинского блогера Анатолия Шария. В ведомстве утверждают, что он сотрудничал с ФСБ и принимал участие в подготовке и распространении якобы постановочных видео с допросами украинских военнопленных.

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    Алевтина Запольская
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