РИА Новости опровергло причастность к обвинениям СБУ

РИА Новости: обвиненный СБУ в госизмене блогер Лебедев не сотрудничает с агентством

Служба безопасности Украины (СБУ) ошиблась, назвав сотрудником РИА Новости блогера Сергея Лебедева, обвиняемого Киевом в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

«Низкий уровень украинских силовиков снова дал о себе знать. СБУ уже не первый раз ловит "представителей РИА Новости", которые таковыми не являются», — ответили в агентстве и предложили «подучить матчасть».

Украинские спецслужбы в Telegram-канале сообщили, что Лебедев сотрудничает с ФСБ, корректирует ракетные удары Вооруженных сил (ВС) России и при этом работает внештатным сотрудником РИА Новости.

Ранее СБУ заочно обвинила в госизмене украинского блогера Анатолия Шария. В ведомстве утверждают, что он сотрудничал с ФСБ и принимал участие в подготовке и распространении якобы постановочных видео с допросами украинских военнопленных.

