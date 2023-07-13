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21:37, 13 июля 2023Из жизни

Семья 100-летней женщины раскрыла секрет ее долгой жизни

Семья 100-летней британки назвала поездки с друзьями секретом ее долгой жизни

Фото: MGN Limited

Члены семьи 100-летней жительницы Великобритании Айлин Койл отметили ее юбилей и раскрыли доступные каждому секреты ее долголетия. Об этом сообщает Belfast Live.

Женщина родилась в 1923 году и была старшей из пяти детей. С ранних лет Айлин принимала активное участие в жизни методистской церкви, посещала воскресную школу и пела в церковном хоре. В возрасте 15 лет британка влюбилась в Билли Койла, молодого человека, который каждый день проезжал мимо ее автобусной остановки на велосипеде. «Ему потребовалось несколько недель, чтобы набраться смелости, остановиться, поболтать с Айлин и в конце концов пригласить ее на свидание», — рассказывает невестка Айлин по имени Элисон. После свадьбы женщина родила первого ребенка, однако потеряла его в возрасте нескольких месяцев. Затем на свет появились трое сыновей: Алан, Дэвид и Стивен. Айлин пережила кончину среднего сына, когда тому было 20 лет. Как признается женщина, это был один из самых тяжелых периодов в ее жизни.

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Несмотря на трагедию, Айлин удалось вернуться к нормальной жизни. Когда Билли вышел на пенсию, супруги провели много времени в поездках. Когда мужа не стало, женщина начала чаще встречаться с друзьями и путешествовать вместе с ними. Именно активную социальную жизнь Элисон назвала главным секретом долгой жизни Айлин.

В настоящее время женщина живет в доме престарелых, куда она переехала незадолго до начала пандемии COVID-19. Из-за невозможности видеться и общаться с друзьями Айлин стала менее коммуникабельной, однако, как утверждает ее невестка, осталась довольной и счастливой женщиной. Сейчас у нее два сына, три внука, внучка и семь правнуков. «Все они очень ценят ее за то, какая она замечательная», — утверждает Элисон.

Ранее сообщалось, что любительница рыбалки из США, отметившая 100-й день рождения, раскрыла главный секрет долголетия. По словам родственников женщины, у нее много увлечений.

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    Алиса Удовик
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