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12:05, 13 июля 2023Мир

Лавров обвинил руководство и членов НАТО в мании величия

Глава МИД Лавров: мания величия руководства и членов НАТО проявляется во всех их действиях
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мания величия руководства и стран-членов НАТО проявляется во всех их действиях. С такой критикой выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя недавнее заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля. Российского дипломата цитирует агентство ТАСС.

«Мания величия проявляется во всех действиях и руководства секретариата НАТО, и стран-членов по большому счету. Это видно всем. У них иногда прорывается по Фрейду признание в том, что, как Боррель недавно сказал, Европа — это цветущий сад, а все остальное — джунгли, с которыми нужно обращаться соответственно», — сказал министр.

По словам Лаврова, такая риторика западных партнеров «лишний раз подтверждает актуальность ставящейся нами сейчас вместе с многими партнерами задачи противодействия современным формам колониализма».

Ранее Лавров заявил, что заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга сложно рассматривать всерьез, поскольку он потерял связь с реальностью.

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    Глеб Бажуткин
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