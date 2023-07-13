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18:37, 13 июля 2023Забота о себе

Диетолог перечислила главные ошибки при средиземноморской диете

Диетолог Паравантес: частое употребление мяса — главная ошибка при средиземноморской диете

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Калорийные напитки и большое количество мяса в рационе — частые ошибки при соблюдении средиземноморской диеты, считает врач-диетолог из Греции Елена Паравантес. Распространенные заблуждения о правильном питании она перечислила в беседе с Insider.

Диетолог объяснила, что многие искажают основные принципы средиземноморской диеты. Например, слишком часто едят мясо, которое допускается, но не является главным в рационе. Паравантес объяснила, что при классической средиземноморской диете белое мясо едят раз в неделю, а красное — раз в месяц. В остальные дни она рекомендовала готовить овощи, для насыщения можно подавать к ним сыр и хлеб.

Еще одна ошибка, на которую указала Паравантес, — это употребление калорийных напитков. Она объяснила, что в средиземноморской диете допустимы лишь черный кофе, чай на травах, вода и вино. Также, по словам диетолога, этот режим питания исключает почти все перекусы, кроме самых легких, поскольку основные приемы пищи очень сытные. «Если вам нужно перекусить, попробуйте свежие фрукты, сухофрукты или орехи», — посоветовала Паравантес.

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Кроме того, диетолог отметила, что обязательным правилом средиземноморской диеты остается добавление большого количества оливкового масла почти в каждое блюдо. «Средиземноморской диеты с низким содержанием жиров не существует. Вам нужен жир, особенно из оливкового масла, чтобы получать питательные вещества и энергию», — сказала Паравантес.

Ранее диетолог Элизабет Уорд посоветовала женщинам придерживаться средиземноморской и DASH-диеты в период менопаузы. По ее мнению, богатый фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами рацион поможет сохранить молодость и здоровье.

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    Екатерина Улитина
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