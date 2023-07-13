Мать выбросила младенца из окна третьего этажа в попытке спасти его из пожара

В Китае оказавшаяся в ловушке из-за пожара мать выбросила ребенка из окна и спасла его

В Китае женщина выбросила месячного ребенка из окна горящей квартиры в попытке спасти его. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пожар в квартире жительницы города Вэньчжоу случился в среду, 5 июля. Мать с младенцем оказались в ловушке на третьем этаже дома и не могли выйти из здания. Женщина подошла к открытому окну, чтобы защитить ребенка от дыма и угарного газа. Она начала кричать, умоляя прохожих спасти малыша. Под окном китаянки собралось около десятка человек, готовых помочь. Они растянули внизу одеяло, и женщина бросила на него ребенка. Все прошло успешно, младенца поймали.

Через несколько минут на место прибыла пожарная бригада, которая спасла мать малыша и еще одну женщину, не сумевшую покинуть здание. Пострадавшим оказали первую помощь и увезли в больницу.

Пользователи китайских социальных сетей похвалили мать за мужество, однако некоторые назвали ее поступок слишком рискованным. «А если бы ребенка не поймали? Почему она не положила его в корзину и не спустила вниз с помощью длинной веревки?» — спросил один комментатор.

Другие поддержали решение матери как можно быстрее вытащить младенца из горящей квартиры. По словам одного из пользователей, ребенок мог задохнуться, если бы долго находился в задымленном помещении. «Она — мать ребенка. Она любит его больше, чем любой из вас. Если бы у нее был другой выбор, разве она поступила бы так, как поступила?» — упрекнул критиков другой комментатор.

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