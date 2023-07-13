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23:18, 13 июля 2023Мир

Байден высказался о продолжительности конфликта на Украине

Президент США Байден: военные действия на Украине не будут длиться годами
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Henrik Montgomery / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что военные действия на Украине не будут длиться годами. Об этом политик рассказал на пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинисте, пишет издание Financial Times.

«Я думаю, возникнут обстоятельства, при которых президент Путин решит, что это [продолжение боевых действий] не в интересах России — ни в экономических, ни в политических, ни в каких-либо других», — отметил американский лидер.

Издание пишет, что многие представители администрации США и руководства других западных стран недовольны темпами контрнаступления ВСУ. Однако Байден выразил надежду, что Киев добьется прогресса в наступательных действиях, и это «приведет к урегулированию путем переговоров».

Ранее директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины идет не с той скоростью, которую предпочли бы США.

В свою очередь, военные НАТО признали, что проведение контрнаступления является трудной задачей для Украины. Джо Байден заявил, что не может вдаваться в подробности разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским о военных действиях.

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    Марина Совина
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