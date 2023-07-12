Военные НАТО признали контрнаступление трудной задачей для Украины

Байден: военные НАТО признали, что контрнаступление является трудной задачей для Украины

Военные НАТО признали, что проведение контрнаступления является трудной задачей для Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Американский лидер отметил, что не может вдаваться в подробности разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским о контрнаступлении. «Мы долго говорили там со всеми военными, и они все еще оптимистично настроены, но они знают, что это трудная задача», — сказал он.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновника из НАТО сообщил, что Украина еще не направила всех своих военных в контрнаступление. Представитель альянса предположил наличие у Вооруженных сил Украины (ВСУ) резервов для контрнаступления. По его мнению, конфликт Киева и Москвы может длиться многие месяцы.