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22:29, 12 июля 2023Мир

Военные НАТО признали контрнаступление трудной задачей для Украины

Байден: военные НАТО признали, что контрнаступление является трудной задачей для Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Военные НАТО признали, что проведение контрнаступления является трудной задачей для Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Американский лидер отметил, что не может вдаваться в подробности разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским о контрнаступлении. «Мы долго говорили там со всеми военными, и они все еще оптимистично настроены, но они знают, что это трудная задача», — сказал он.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновника из НАТО сообщил, что Украина еще не направила всех своих военных в контрнаступление. Представитель альянса предположил наличие у Вооруженных сил Украины (ВСУ) резервов для контрнаступления. По его мнению, конфликт Киева и Москвы может длиться многие месяцы.

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    Марина Совина
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