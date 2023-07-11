В НАТО предположили наличие у ВСУ резервов для контрнаступления

NBC: в НАТО заявили, что Украина еще не направила всех военных ВСУ в контрнаступление

Чиновник из НАТО, чье имя не называется, заявил, что Украина еще не направила всех своих военных в контрнаступление. Об этом передает телеканал NBC.

Представитель альянса предположил наличие у Вооруженных сил Украины (ВСУ) резервов для контрнаступления. По его мнению, конфликт Киева и Москвы может длиться многие месяцы.

«Украина все еще не полностью направила все силы в контрнаступление... это значит, что уровень украинских военных, который наблюдался до настоящего времени, может увеличиться до окончания контрнаступления», — отмечается в публикации.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил об отсутствии у ВСУ успехов при контрнаступлении. По его словам, российские войска наносят удары высокоточным оружием по военной технике, поставленной на Украину странами Запада, а также по резервам ВСУ, снижая их наступательный потенциал.