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23:01, 13 июля 2023Мир

В США оценили скорость контрнаступления Украины

Пентагон: контрнаступление Украины идет не с той скоростью, которую предпочли бы США

Фото: Alexander Drago / Reuters

Директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет не с той скоростью, которую предпочли бы США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оно может идти не с той скоростью, с какой мы бы предпочли», — сказал он. По его словам, в рамках контрнаступления Украине приходится вести «довольно суровые сражения».

Ранее военные НАТО признали, что проведение контрнаступления является трудной задачей для Украины. Президент США Джо Байден заявил, что не может вдаваться в подробности разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским о контрнаступлении. «Мы долго говорили там со всеми военными, и они все еще оптимистично настроены, но они знают, что это трудная задача», — сказал он.

При этом глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил об отсутствии у ВСУ успехов при контрнаступлении.

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    Марина Совина
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