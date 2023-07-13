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05:31, 13 июля 2023Путешествия

Тревел-блогерша раскрыла главную причину страданий россиян в Новой Зеландии

Блогерша Ершова пожаловалась на нехватку привычной русской еды в магазинах Новой Зеландии

Фото: Eric Vidal / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова заявила, что живущие в Новой Зеландии россияне жалуются на нехватку привычной еды в стране. Главную причину страданий соотечественников путешественница раскрыла в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации написала, что в крупных городах Новой Зеландии, таких как Окленд, есть магазины с иностранными товарами. Однако в них нет того ассортимента продуктов, который многие привыкли видеть в русских магазинах.

«Например, здесь нет того разнообразия российских конфет, — пояснила девушка. — Также в таких магазинах не получится купить сушеную рыбу, так как никто в таком виде ее тут не употребляет».

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Более того, в Новой Зеландии очень трудно приобрести любые медикаменты. «В Новой Зеландии возможно купить таблетки только с рецептом от лечащего врача, — рассказала Ершова. — Поэтому прежде, чем идти в местную аптеку с больным зубом или головой, вы обязаны его посетить».

Россиянка также сообщила, что в местных аптеках вместо лекарств продают бытовую химию, парфюм и косметику. «И это жесть как бесит, — подчеркнула блогерша. — Кстати, тут не продают зеленку или йод. Мы привыкли в России порез или ушиб заливать антисептическими растворами, а в Новой Зеландии нужно будет забыть о такой привычке».

Ранее в июле Марина Ершова рассказала о большом числе бездомных людей на улицах Окленда. Блогерша заявила, что они часто сидят рядом с дорогими магазинами. Однако некоторые из них предпочитают располагаться на кладбище.

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    Фариза Бацазова
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