Louis Vuitton и Gucci угодили в новый скандал

PETA уличила Gucci и Prada в покупке кашемира на фермах, где жестоко обращаются с козами

Популярные люксовые бренды угодили в новый скандал с участием зоозащитной организации PETA («Люди за этичное обращение с животными»). Подробности приводит New York Post.

Согласно отчету, большинство крупных ретейлеров сегмента люкс приобретают кашемир на монгольских фермах, где жестоко обращаются с козами, из пуха которых изготавливают данную дорогую ткань. В частности, в покупке материалов на упомянутых предприятиях уличили марки Chanel, Burberry, Louis Vuitton, Gucci и Prada, а также Bottega Veneta, Dior, Max Mara и Naadam.

На попавших в сеть кадрах со скрытой камеры запечатлено, как животных связывают, чтобы работникам было легче снимать пух острыми металлическими гребнями — на видео видно, что подобные действия причиняют козам боль.

Следователи PETA также заявили, что обнаружили куски кашемира с кожей на территории завода и множество мертвых животных. «Кашемир — продукт жестокости. Все люди, покупающие его, поддерживают ее», — высказалась в заключение пресс-секретарь PETA Эшли Бирн.

В июле 2022 года боксера Флойда Мэйуэзера обругали в сети за норковые сиденья в Rolls-Royce. Мужчина показал сиденья, выполненные из меха норки, на которые нанесено имя его внука Кентрелла. Представители PETA подвергли критике поведение знаменитости, назвав его поступок ужасающим.