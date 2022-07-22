Флойда Мэйуэзера обругали в сети за норковые сиденья в Rolls-Royce

В PETA обругали Мэйуэзера за сиденья из норки стоимостью миллион рублей в его Rolls-Royce

Американский боксер Флойд Мэйуэзер показал роскошный салон собственного автомобиля Rolls-Royce Cullinan и подвергся критике в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсмен регулярно делится снимками и видео, на которых демонстрирует интерьер своей машины. В одном из последних постов он показал сиденья, выполненные из меха норки, на которые также нанесено имя его внука Кентрелла. Отмечается, что стоимость указанного декора составляет как минимум 15 тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей).

Представители организации по защите животных PETA обругали поведение знаменитости, назвав его поступок «ужасающим». По мнению активистов, Мэйуэзер учит годовалого ребенка жестокости, поддерживая индустрию, которая убивает животных ради подобных аксессуаров. «Мы призываем Флойда заменить сиденья на искусственный мех», — заявили они.

Читатели издания, в свою очередь, согласились с мнением зоозащитников, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «У меня нет слов», «Какой же придурок», «Как он додумался до такого ужасного поступка?», «Позор!», «Я в ужасе от таких людей», — высказывались юзеры.

В августе 2021 года Мэйуэзер показал 16 любимых суперкаров в своем подземном гараже. На кадрах спортсмен идет по подземному гаражу мимо рядов черных суперкаров. Коллекция Мэйуэзера включает в себя четыре Ferrari, два Lamborghini, пять Rolls Royce, два Mercedes-Maybach’s, Mercedes G-Class, Bentley и McLaren.

Флойд Мэйуэзер — самый высокооплачиваемый боксер в истории, его капитал составляет более 500 миллионов долларов (37 миллиардов рублей). В соцсетях он регулярно делится фотографиями атрибутов роскошной жизни, в том числе частного самолета, особняков и дизайнерского гардероба.