Мэйуэзер показал 16 любимых суперкаров в своем подземном гараже

Американский боксер Флойд Мэйуэзер показал подписчикам 16 любимых роскошных автомобилей из своей коллекции. Соответсвующий ролик появился в его Instagram-аккаунте.

На кадрах спортсмен, одетый в топ и бейсболку люксового модного дома Fendi, идет по подземному гаражу мимо рядов черных суперкаров. «Всего у меня около сотни машин. Но те, что стоят здесь, мы любим называть "сладкие 16"», — комментирует он и перечислят марки автомобилей.

Коллекция Мэйуэзера включает в себя четыре Ferrari, два Lamborghini, пять Rolls Royce, два Mercedes-Maybach’s, Mercedes G-Class, Bentley и McLaren.

Флойд Мэйуэзер — самый высокооплачиваемый боксер в истории, его капитал составляет более 500 миллионов долларов (37 миллиардов рублей). В своем Instagram-профиле он регулярно делится фотографиями атрибутов роскошной жизни, в том числе частного самолета, особняков и дизайнерского гардероба.

В июне ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор подарил своей племяннице роскошную машину в честь 20-летия. Родственница спортсмена по имени Тейлор разместила в соцсети фото, на котором она позирует на фоне черного Range Rover Evoque, держа в руках ключи от автомобиля. «Машина моей мечты в 20 лет», — подписала она публикацию.