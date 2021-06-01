Макгрегор подарил 20-летней племяннице роскошную машину за миллионы рублей

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор подарил своей племяннице роскошную машину в честь 20-летия. На соответствующий пост в Instagram обратили внимание в Sunday World.

Родственница спортсмена по имени Тейлор (Taylor) разместила в соцсети фото, на котором она позирует в бежевых брюках, кроп-топе с голубым узором и черных сандалиях на фоне черного Range Rover Evoque, держа в руках ключи от автомобиля. «Машина моей мечты в 20 лет. @thenotoriousmma, спасибо, что взяли меня с собой в это сумасшедшее путешествие, я бесконечно благодарна за все, что вы для меня делаете», — подписала она публикацию, которая уже набрала почти девять тысяч лайков.

Представитель компании Land Rover в Дублине Джо Даффи (Joe Duffy) заявил, что стоимость данной модели может варьироваться от 55 до 100 тысяч евро (от 4,9 до 8,9 миллиона рублей).

В марте роскошный минивэн российского бойца MMА, непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, привлек внимание фанатов. Спортсмен поделился серией снимков, на которых показал салон автомобиля Mercedes Benz Vito. На размещенных кадрах видно, что кресла машины отделаны натуральной белой и коричневой кожей, а также деревом.