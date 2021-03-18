Роскошный минивэн Хабиба Нурмагомедова привлек внимание фанатов

Роскошный автомобиль российского бойца смешанного стиля (MMA), непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, привлек внимание иностранных поклонников. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram.

Спортсмен поделился серией снимков, на которых показал салон минивэна Mercedes Benz Vito. На размещенных кадрах видно, что кресла машины отделаны натуральной белой и коричневой кожей, а также деревом. Кроме того, салон оборудован плазменной панелью.

В описании к публикации Нурмагомедов отметил, что тюнингом Mercedes Benz Vito занимались мастера автосалона «A1 Тюнинг». «Теперь в моей машине московские пробки окажутся приятными», — написал боец.

Англоязычные и русскоязычные фанаты восхитились новой машиной спортсмена и написали об этом в комментариях под постом, который набрал 598 тысяч лайков. «Любимый Хабиб», «Вау, он купил эту машину?», «Наш чемпион!», «Супер», «Брат, ты лучший», «Шикарный автомобиль», — высказывались подписчики.

В октябре 2020 года американцы создали часы с Хабибом Нурмагомедовым в папахе. Ювелирный бренд Jacob&Co представил новую лимитированную коллекцию часов, созданных в партнерстве со спортсменом. В ассортименте появились четыре модели часов, которые выполнены в фирменных цветах спортсмена — зеленом и голубом. Вдобавок на заднюю панель циферблатов нанесен портрет бойца в папахе и его автограф.