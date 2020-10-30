UFC начал торговать папахами как у Нурмагомедова

В ассортименте официального магазина Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) появились шапки-папахи, как у российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Новинка появилась на сайте Ufcstore.

Так, UFC начал торговать головными уборами из натуральной овечьей шерсти белого цвета под названием UFC Papakha Khabib Nurmagomedov. По информации продавца, каждая папаха изготавливается вручную и импортируется из села Цудахар в Левашинском районе Дагестана. Стоимость изделия составляет 165 долларов (12 тысяч рублей).

Ранее в октябре стало известно, что американский ювелирный бренд Jacob&Co представил новую лимитированную коллекцию часов, созданных в партнерстве с непобежденным чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Все изделия выполнены в фирменных цветах спортсмена — зеленом и голубом, на заднюю панель циферблатов нанесен портрет бойца в папахе и его автограф.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта.

Нурмагомедов занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед в 29 поединках.