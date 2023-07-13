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15:20, 13 июля 2023Силовые структуры

Снявшим скальп с россиянина мужчинам предъявили обвинение

В Подмосковье следователи предъявили обвинение двум мужчинам, снявшим скальп с россиянина

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Подмосковье следователи предъявили обвинение двум мужчинам, напавшим на 19-летнего жителя Электростали. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По ее словам, действия задержанных квалифицировали по более тяжкой статье. Теперь им вменяют причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство. Согласно решению суда их поместили в СИЗО.

Нападение было совершено вечером 9 июля рядом с бассейном «Кристалл» на Спортивной улице. Мужчины, к которым подошел юноша с зеленым ирокезом, начали обзывать его, а затем сняли скальп, срезав ножом его волосы вместе с кожей, и скрылись с места преступления.

Ранее МВД показало видео с задержанием фигурантов.

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    Елизавета Новикова
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