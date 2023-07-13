Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:56, 13 июля 2023Экономика

Оценен рост стоимости обслуживания автомобилей в России

«РГ»: с января по май 2023 года стоимость техобслуживания автомобилей выросла на 21%

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

С января по май 2023 года стоимость техобслуживания автомобилей в России выросла на 21 процент, пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление дилеров.

В 2022 году после ухода из России иностранных поставщиков и роста цен на оригинальные запчасти стоимость техобслуживания взлетела в два раза, напомнил директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко. Позже на рынке появились не уступающие по качеству этим запасным частям аналоги, поэтому ситуация с ценами выровнялась.

Сейчас же дефицит запчастей наблюдается только в премиум-сегменте, отметил он. Для остальных марок используют либо аналоги, либо ввезенные по параллельному импорту оригиналы. При этом из-за волатильности курса валют и роста цен на логистику стоимость запчастей к концу года может вырасти в два-пять раз, оценил дилер.

Материалы по теме:
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда. Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда.Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
10 июля 2023
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина. Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина.Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
29 июня 2023

Директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов отмечает, что производимые в России запчасти изготавливаются с применением западного сырья, что увеличивает их конечную стоимость. Он также связал изменение цен комплектующих с изменением курса валюты. Кроме того, дилер обратил внимание на увеличение цепочек поставок, возникающее под влиянием санкций. По словам эксперта, за последний месяц цена запчастей выросла на 10-15 процентов.

При этом Тимашов отметил, что автосервисы стремятся сохранить клиентов, поэтому стараются использовать при техобслуживании неоригинальные запчасти, аналоги, а также бывшие в употребление запасные части.

В мае дилеры жаловались на нехватку запчастей для машин популярных марок. Чаще всего потребность испытывали в блоках управления, коробках передач, ABS и подушках безопасности.

Российский союз автомобилистов отмечал, что после прекращения поставок запчастей в Россию рядом иностранных производителей их цена в среднем выросла на 30 процентов, в некоторых случаях — в полтора раза.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о получении кассетных боеприпасов от США

    Россияне раскрыли отношение к одной привычке

    Германия заказала у Rheinmetall боеприпасы на 4 миллиарда евро

    Мошенники обманули преподавательницу столичного вуза от имени ректора

    В Белоруссии Протасевича и Сапегу исключили из списка террористов

    НАСА отменило миссию Janus

    Россиянам назвали универсальную вещь в летнем гардеробе

    В России заявили о слиянии ЕС и НАТО на условиях альянса

    Назван главный фактор для укрепления курса рубля

    Снявшим скальп с россиянина мужчинам предъявили обвинение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости