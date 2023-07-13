Оценен рост стоимости обслуживания автомобилей в России

«РГ»: с января по май 2023 года стоимость техобслуживания автомобилей выросла на 21%

С января по май 2023 года стоимость техобслуживания автомобилей в России выросла на 21 процент, пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление дилеров.

В 2022 году после ухода из России иностранных поставщиков и роста цен на оригинальные запчасти стоимость техобслуживания взлетела в два раза, напомнил директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко. Позже на рынке появились не уступающие по качеству этим запасным частям аналоги, поэтому ситуация с ценами выровнялась.

Сейчас же дефицит запчастей наблюдается только в премиум-сегменте, отметил он. Для остальных марок используют либо аналоги, либо ввезенные по параллельному импорту оригиналы. При этом из-за волатильности курса валют и роста цен на логистику стоимость запчастей к концу года может вырасти в два-пять раз, оценил дилер.

Директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов отмечает, что производимые в России запчасти изготавливаются с применением западного сырья, что увеличивает их конечную стоимость. Он также связал изменение цен комплектующих с изменением курса валюты. Кроме того, дилер обратил внимание на увеличение цепочек поставок, возникающее под влиянием санкций. По словам эксперта, за последний месяц цена запчастей выросла на 10-15 процентов.

При этом Тимашов отметил, что автосервисы стремятся сохранить клиентов, поэтому стараются использовать при техобслуживании неоригинальные запчасти, аналоги, а также бывшие в употребление запасные части.

В мае дилеры жаловались на нехватку запчастей для машин популярных марок. Чаще всего потребность испытывали в блоках управления, коробках передач, ABS и подушках безопасности.

Российский союз автомобилистов отмечал, что после прекращения поставок запчастей в Россию рядом иностранных производителей их цена в среднем выросла на 30 процентов, в некоторых случаях — в полтора раза.