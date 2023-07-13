В Суздале отметят Праздник Огурца

В суздальском Музее деревянного зодчества отметят традиционный Праздник Огурца

В Суздале отметят традиционный Праздник Огурца, мероприятие состоится в субботу, 15 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фестиваль для горожан и туристов, посвященный этому популярному в России овощу, проходит в городе уже в 21-й раз. Основной площадкой фестиваля станет суздальский Музей деревянного зодчества. Там воссоздана атмосфера города времен расцвета местного огородничества, пришедшегося на XVIII столетие.

Возле архитектурных памятников музея — изб и мельниц — раскинется «огуречная ярмарка»: гастроряды с пирогами и вареньем из огурцов, соленья, сувениры ручной работы. Детей ждут игровые площадки и аттракцион «Закрутиха» по чертежам и рисункам XVIII-XX веков, взрослых — мастер-классы по засолке огурцов. Все желающие смогут принять участие в конкурсе на лучший костюм или в частушечном баттле (соревновании на самую забавную частушку).

На концерте в честь праздника выступят московские коллективы: акустическое трио «Старостин, Клевенский, Марио» и ансамбль «Комонь», исполняющий фольклорные композиции в джазовой и акустической аранжировке.

Ранее сообщалось, что с июля по октябрь во всех кинотеатрах сети «КАРО.Арт.», в том числе в Екатеринбурге, пройдет фестиваль корейского кино «Корейский квартал». Первый показ состоится 20 июля — зрители смогут увидеть картину «Малышка на драйве».