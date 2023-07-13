Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:08, 13 июля 2023Моя страна

В Суздале отметят Праздник Огурца

В суздальском Музее деревянного зодчества отметят традиционный Праздник Огурца

Фото: пресс-служба «Праздника Огурца»

В Суздале отметят традиционный Праздник Огурца, мероприятие состоится в субботу, 15 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фестиваль для горожан и туристов, посвященный этому популярному в России овощу, проходит в городе уже в 21-й раз. Основной площадкой фестиваля станет суздальский Музей деревянного зодчества. Там воссоздана атмосфера города времен расцвета местного огородничества, пришедшегося на XVIII столетие.

Возле архитектурных памятников музея — изб и мельниц — раскинется «огуречная ярмарка»: гастроряды с пирогами и вареньем из огурцов, соленья, сувениры ручной работы. Детей ждут игровые площадки и аттракцион «Закрутиха» по чертежам и рисункам XVIII-XX веков, взрослых — мастер-классы по засолке огурцов. Все желающие смогут принять участие в конкурсе на лучший костюм или в частушечном баттле (соревновании на самую забавную частушку).

На концерте в честь праздника выступят московские коллективы: акустическое трио «Старостин, Клевенский, Марио» и ансамбль «Комонь», исполняющий фольклорные композиции в джазовой и акустической аранжировке.

Ранее сообщалось, что с июля по октябрь во всех кинотеатрах сети «КАРО.Арт.», в том числе в Екатеринбурге, пройдет фестиваль корейского кино «Корейский квартал». Первый показ состоится 20 июля — зрители смогут увидеть картину «Малышка на драйве».

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор заявил о возможной передислокации ЧВК «Вагнер»

    Дмитрий Дибров раскрыл причину своего переезда в Москву

    Врач перечислил основные причины боли в коленях

    Российских чиновников уличили в подгонке целей под результаты

    Российского трансгендера задержали за распространение порно

    Выгоду вложений в недвижимость Сочи и ОАЭ сравнили

    ФСБ задержала подозреваемую в передаче сведений ВСУ группу россиян

    Объяснены резкие изменения в эволюции жизни на Земле

    Трамп заявил об использовании Байденом кокаина перед выступлениями

    Лавров обвинил руководство и членов НАТО в мании величия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости