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13:28, 13 июля 2023Мир

Правительство Финляндии поставило России ультиматум для восстановления отношений

Финляндия потребовала политических изменений в России для восстановления отношений

Фото: Oma Teos / Wikipedia

В России должны произойти политические изменения для восстановления отношений между Москвой и Хельсинки. С таким требованием выступил в интервью телеканалу MTV3 финский дипломат и министр страны Яакко Илониеми.

«Препятствий для восстановления отношений нет, но для этого необходимы серьезные политические перемены в России», — подчеркнул он, добавив, что нынешние российско-финские отношения пребывают «в худшем состоянии за последние десятилетия».

По словам Илониеми, такое положение дел — «это результат действий России», и Финляндия к этому не стремилась.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что отношения между Россией и Финляндией могут быть восстановлены до прежнего уровня только в случае завершения российской специальной военной операции (СВО) на Украине, а также в том случае, если «в России наступит новый порядок».

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    Глеб Бажуткин
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