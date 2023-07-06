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15:49, 6 июля 2023Мир

Премьер Финляндии назвал условие восстановления отношений с Россией

Bloomberg: в Финляндии заявили о восстановлении отношений с РФ только после завершения СВО

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Отношения между Москвой и Хельсинки могут быть восстановлены до прежнего уровня только в случае завершения российской специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Политика цитирует агентство Bloomberg.

«Мы выбрали свою сторону: мы на стороне Украины и мы вступили в НАТО», — заявил премьер, также назвав решение России о закрытии финского генконсульства в Санкт-Петербурге жестким и асимметричным.

По его словам, рассчитывать на восстановление российско-финских дипломатических отношений можно только в том случае, если «в России наступит новый порядок», а на Украине наступит мир.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что в Хельсинки задумались о закрытии консульства России на Аландских островах в рамках ответных мер.

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    Глеб Бажуткин
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