Премьер Финляндии назвал условие восстановления отношений с Россией

Bloomberg: в Финляндии заявили о восстановлении отношений с РФ только после завершения СВО

Отношения между Москвой и Хельсинки могут быть восстановлены до прежнего уровня только в случае завершения российской специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Политика цитирует агентство Bloomberg.

«Мы выбрали свою сторону: мы на стороне Украины и мы вступили в НАТО», — заявил премьер, также назвав решение России о закрытии финского генконсульства в Санкт-Петербурге жестким и асимметричным.

По его словам, рассчитывать на восстановление российско-финских дипломатических отношений можно только в том случае, если «в России наступит новый порядок», а на Украине наступит мир.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что в Хельсинки задумались о закрытии консульства России на Аландских островах в рамках ответных мер.