В Финляндии задумались о закрытии еще одного консульства России

Глава МИД Финляндии: проводится юридический анализ по консульству РФ на Аландских островах

Хельсинки проводит юридический анализ по нахождению консульства России на Аландских островах. О том, что власти задумались о закрытии еще одного российского дипведомства в стране, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в Twitter.

«В отношении консульства [РФ на] Аландских островах ведется юридический анализ», — рассказала дипломат. Она подчеркнула, что финская сторона предпримет ответные шаги в рамках реакции на решение Москвы отозвать разрешение на работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.