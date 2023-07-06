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15:35, 6 июля 2023Мир

В Финляндии задумались о закрытии еще одного консульства России

Глава МИД Финляндии: проводится юридический анализ по консульству РФ на Аландских островах

Фото: Arild Vågen / YouTube

Хельсинки проводит юридический анализ по нахождению консульства России на Аландских островах. О том, что власти задумались о закрытии еще одного российского дипведомства в стране, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в Twitter.

«В отношении консульства [РФ на] Аландских островах ведется юридический анализ», — рассказала дипломат. Она подчеркнула, что финская сторона предпримет ответные шаги в рамках реакции на решение Москвы отозвать разрешение на работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

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    Виктория Кондратьева
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