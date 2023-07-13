Россиян предупредили о неочевидной опасности купания в море после шторма

Life.ru: россиян предупредили о попадании в море после шторма бактерий из туалетов

После шторма, подобному тому, который ранее наблюдался в районе города Туапсе Краснодарского края, в воде может появиться кишечная палочка, а также другие болезнетворные бактерии, представляющие угрозу для здоровья. В связи с этим купаться в море вскоре после таких природных катаклизмов не стоит. О неочевидной опасности купания после шторма россиян предупредил кандидат медицинских наук Александр Созыкин, его слова передает издание Life.ru.

Эксперт рассказал, что после шторма море окрашивается в коричневатый оттенок из-за большого количества частичек глины, грунта, пыли, перегноя и грязи, смытых с берега. «Ряд исследований по всему миру объективно показал повышение количества кишечной палочки и других болезнетворных бактерий после шторма и дождя в прибрежной морской зоне на 90 процентов! Откуда они берутся? В основном тоже с берега», — отметил он.

По словам Созыкина, одной из основных причин появления опасных бактерий в воде становятся построенные на берегу частные дома и гостиницы. Во время шторма и дождя из сливных ям, туалетов и мест содержания питомцев болезнетворные микроорганизмы попадают в море. Кроме того, число бактерий в воде значительно возрастает из-за попадания в воду навоза, а также почвы из размытых скотомогильников, свалок мусорных отходов, складов с химическими веществами и удобрениями.

В связи с этим Созыкин рекомендовал купаться в море не раньше, чем через три-четыре дня после шторма. За это время вода там успеет самостоятельно очиститься за счет фильтрации, осаждения, высокой солености и придонных течений, а также прогреется на несколько градусов после непогоды.

В июле педиатр Екатерина Морозова предупредила россиян, что во время купания в реках и других водоемах они рискуют заразиться различными паразитами.