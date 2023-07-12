Среда обитания
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18:02, 12 июля 2023Среда обитания

Россиян предупредили о риске заражения паразитами в реке

Педиатр Морозова: купаясь в водоемах, можно заразиться лямблиями

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Во время купания в реках и других водоемах россияне рискуют заразиться различными паразитами. Об этом в беседе с РИАМО предупредила педиатр Екатерина Морозова.

По словам эксперта, в группе риска находятся дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Так, вместе с водой через рот в организм человека могут попасть лямблии. В пресной воде могут находиться яйца некоторых паразитов, а также обитать вши. Во время купания можно подхватить церкариоз, который возникает при поражении кожи церкариями — плавающими личинками паразитических плоских червей класса трематов.

«При контакте с зараженной водой можно также заболеть ротавирусной инфекцией, основные симптомы которой — рвота и тяжелая диарея. Также через порезы и потертости кожи, слизистую оболочку глаз, носа и рта возможно заражение лептоспирозом», — предупредила врач.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что случаи заражения Naegleria fowleri, или так называемой пожирающей мозг амебой, в России не регистрировались. В ведомстве предупредили, что в прудах, озерах и реках страны можно заразиться вирусными и бактериальными инфекциями, паразитарными и грибковыми заболеваниями.

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    Нина Ташевская
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