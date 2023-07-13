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16:38, 13 июля 2023Бывший СССР

Порошенко раскритиковал результаты саммита НАТО

Экс-президент Украины Порошенко раскритиковал результаты саммита НАТО в Вильнюсе

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал результаты саммита НАТО в Вильнюсе, на котором так и не озвучили приглашение страны в альянс. Его выступление в Верховной Раде цитирует Telegram-канал «Страна.ua».

Он сравнил прошедшую встречу, на которой был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, с саммитом НАТО 2013 года, который также прошел в Вильнюсе. После того мероприятия в Киеве начался Майдан.

«К сожалению, итоговый документ Вильнюса-2023 стал ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление "Семерки" (стран G7 — прим. "Ленты.ру") напоминает исключительно протокол о намерениях. Там слово "гарантии" отсутствует», — заявил он.

Он отметил, что единственное, что есть в заявлении G7, — это консультации в случае «если будет будущая война».

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«Не нужно нам слов про открытые двери. Если двери открыты, дайте нам зайти», — резюмировал бывший украинский президент.

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе, завершившегося 12 июля, Зеленский заявил, что все сомнения по поводу вступления Украины в альянс исчезли. Он подчеркнул, что впервые все союзники поддержали членство страны в альянсе, а большинство из них даже настаивает на этом.

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    Александр Слабиев
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