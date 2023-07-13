СК потребовал ареста подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки Ржицкого

СК потребовал ареста подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» Ржицкого

Следственный комитет (СК) России требует взять под стражу Сергея Денисенко, который подозревается в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В СК отметили, что подозреваемый во время допроса признал вину. С ним также была проведена проверка показаний на месте убийства.

Тело экс-командира подлодки с огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля вблизи улицы Береговой в Краснодаре. Киллер подкараулил его на утренней пробежке. На следующий день стало известно о задержании Денисенко. Мужчину отследили по камерам видеонаблюдения и нашли в Туапсе на съемной квартире.

Денисенко заявил, что совершил преступление по заказу Украины, где был завербован. Он сам выбрал мишень, когда ему приказали ликвидировать значимого российского чиновника, и с декабря 2022 года стал готовить преступление. После его совершения мужчина планировал отсидеться пару дней в арендованном заранее доме в Туапсе, а затем через Стамбул добраться до Швейцарии, где ему с супругой предоставили статус беженцев.

Денисенко родом из Сумской области. В прошлом он занимал пост президента Федерации карате-до Украины, у него седьмой дан и черный пояс.