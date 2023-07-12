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16:40, 12 июля 2023Силовые структуры

Подозреваемый признался в убийстве Ржицкого по заказу Украины

РИА Новости: Денисенко признался в убийстве Станислава Ржицкого по заказу Украины

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Подозреваемый Сергей Денисенко признался в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На допросе он заявил, что совершил преступление по заказу Украины, где был завербован. Денисенко рассказал, что сам выбрал мишень, когда ему приказали ликвидировать значимого российского чиновника, уточняет Telegram-канал «112». Он начался готовить преступление в декабре 2022 года. Денисенко планировал отсидеться пару дней в арендованном заранее доме в Туапсе, а затем через Стамбул добраться до Швейцарии, где ему с супругой предоставили статус беженцев.

О задержании Денисенко стало известно 11 июля. Мужчину отследили по камерам видеонаблюдения и нашли в Туапсе на съемной квартире. У него был изъят пистолет с глушителем, из которого был застрелен Ржицкий.

Денисенко родом из Сумской области. В прошлом он занимал пост президента Федерации карате-до Украины, у него седьмой дан и черный пояс.

10 июля тело Ржицкого с огнестрельными ранениями обнаружили вблизи улицы Береговой в краевом центре. Киллер подкараулил его на утренней пробежке.

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    Любовь Ширижик
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