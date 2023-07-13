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10:16, 13 июля 2023Ценности

Эмили Ратаковски пришла на вечеринку без бюстгальтера

Модель Эмили Ратаковски пришла на вечеринку бизнесмена Майкла Рубина без бюстгальтера

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на публике без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость поделилась серией видео и фото с вечеринки бизнесмена Майкла Рубина. Так, манекенщица пришла на мероприятие в прозрачном белом платье, оформленном небольшими оборками и овальным вырезом на груди. На размещенных кадрах видно, что звезда решила не надевать под наряд бюстгальтер. Свой образ она дополнила металлической сумкой и открытыми туфлями на каблуке.

Фанаты восхитились внешним видом модели, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более одного миллиона лайков. «Мне нужно это платье», «Именно так себя надо чувствовать после родов», «Естественная красота», «Прекрасное тело», «Красотка», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски заметили на кладбище в откровенном наряде. Знаменитость была запечатлена в платье коричневого цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело.

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    Карина Черных
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