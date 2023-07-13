Рыночная капитализация акций на Мосбирже выросла с начала года до 49,1 трлн рублей

С начала года российские компании резко выросли в цене — за январь-июнь рыночная капитализация акций на Мосбирже поднялась на 28,53 процента, до 49,1 триллиона рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные торговой площадки за второй квартал.

По сравнению с первым полугодием 2022-го рост составил 20,34 процента. Однако до уровней докризисного 2021 года акциям восстановиться не удалось — тогда по итогам второго квартала капитализация равнялась 59,8 триллиона рублей. В третьем квартале 2021-го она достигла исторического рекорда в 64,8 триллиона.

Индекс Мосбиржи с начала года вырос на 32,7 процента, до 2860,3 пункта. Больше всего среди входящих в него бумаг подорожали расписки Globaltrans (плюс 96,7 процента), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (плюс 76,1 и 75 процентов соответственно), акции «Аэрофлота» (плюс 71,9 процента) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (плюс 62,8 процента).

Среди компаний, акции которых индекс Мосбиржи не отслеживает, наибольших рост показали «Соллерс» (плюс 285,1 процента к стоимости бумаг), НКХП (плюс 159,1 процента), РКК «Энергия» (плюс 154,4 процента), «Совкомфлот» (плюс 152,5 процента) и Ашинский метзавод (плюс 148,6 процента).

Директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников назвал несколько причин уверенного роста российских акций во втором квартале. Во-первых, отчетность многих компаний превзошла ожидания рынков (особенно у банков и IT-компаний). Во-вторых, игроки объявили о выплатах дивидендов и их реинвестировании. Кроме того, существенную роль сыграло ослабление рубля.

В июле Forbes назвал богатейших россиян по полученным за 2019-2021 годы дивидендам. Рейтинг возглавил владелец металлургического холдинга НЛМК Владимир Лисин с общей суммой почти в 514 миллиардов рублей. Как отметил Forbes, доходы регионального бюджета Липецкой области, где находится основное предприятие НЛМК, за те же годы оказались вдвое меньше — около 251 миллиарда рублей. В топ-5 по дивидендным доходам вошли еще трое металлургов — Мордашов, Усманов и Потанин.

