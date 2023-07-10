Названы богатейшие россияне по полученным дивидендам

Forbes: богатейшим россиянином по полученным дивидендам стал владелец НЛМК Владимир Лисин

Forbes опубликовал свой первый рейтинг богатейших россиян по полученным дивидендам. В него вошли 50 человек с наибольшими доходами от дивидендов за 2019-2021 годы.

Рейтинг возглавил владелец металлургического холдинга НЛМК Владимир Лисин, который также располагает долями в железнодорожном операторе «Первая грузовая компания» и «Первой портовой компании». За три года Лисин получил дивиденды от этих компаний на общую сумму почти 514 миллиардов рублей. Как отметил Forbes, доходы регионального бюджета Липецкой области, где находится основное предприятие НЛМК, за те же годы оказались вдвое меньше — около 251 миллиарда рублей.

В топ-5 по дивидендным доходам вошли еще трое металлургов. Следующую строчку за Лисиным занял гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов (получил 345,2 миллиарда рублей), третьим стал основатель «Металлоинвеста» Алишер Усманов (281,4 миллиарда рублей), а на пятой позиции расположился президент «Норникеля» Владимир Потанин (246,1 миллиарда рублей). Четвертым в пятерке лидеров стал акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (262,4 миллиарда рублей).

Помимо акционеров сырьевых активов миллиардные дивиденды получили совладельцы фармацевтических предприятий, занимающихся производством вакцины «Спутник V» Виктор Харитонин (16 строчка) и Егор Кульков (33 строчка). Очень выгодной остается и торговля алкоголем, отмечает Forbes, — в списке оказались совладельцы сетей «Красное и Белое» и «Бристоль» Игорь Кесаев (22 строчка) и Сергей Студенников (30 строчка).

Магазины «фиксированных цен» также сохранили статус весьма прибыльного бизнеса — основатели Fix Price Сергей Ломакин и Артем Хачатрян заняли 38 и 39 строчки соответственно. Также в список вошли держатели акций сельскохозяйственных холдингов, рыболовных предприятий и застройщиков.

В начале июля Bloomberg опубликовал свой Billionaires Index из 500 позиций, где оказалось 24 россиянина. Самым разбогатевшим из них оказался Вагит Алекперов — с начала 2023 года его капитал вырос на 4,8 миллиарда, до 20,2 миллиарда. Владимир Лисин за это же время заработал 3,22 миллиарда долларов, его активы оценили в 23,1 миллиарда.

