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09:55, 3 июля 2023Экономика

Назван самый разбогатевший российский миллиардер

Bloomberg: с начала 2023-го российские миллиардеры стали богаче на $16,5 миллиарда

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С начала 2023 года российские миллиардеры стали богаче на 16,5 миллиарда долларов, следует из данные Bloomberg Billionaires Index.

Всего в топ-500 богачей по версии агентства числится 24 россиянина. Самым разбогатевшим из них назвали основателя «Лукойла» Вагита Алекперова — с начала года он заработал 4,8 миллиарда, и его капитал вырос до 20,2. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин за это же время заработал 3,22 миллиарда долларов, его активы оценили в 23,1 миллиарда.

Один из владельцев компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон стал богаче на 1,5 миллиарда долларов, его состояние увеличилось до 26,1 миллиарда. Второй совладелец, Геннадий Тимченко увеличил свое богатство до 13,1 миллиарда долларов (плюс 1,29 миллиарда). Капитал экс-вице-президента и совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна вырос до 7,6 миллиарда долларов (плюс 1,73 миллиарда). Владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров разбогател до 14,7 миллиарда долларов (плюс 1,46 миллиарда).

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Некоторые миллиардеры за это же время обеднели. Например, самый богатый россиянин, один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин потерял 28,9 миллиона долларов, и его капитал сократился до 28,5 миллиарда. Капитал основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова снизился до 18,2 миллиарда (минус 475 миллионов).

Стоимость активов российских миллиардеров оценивали на основе анализа дивидендов, налогов и рыночной конъюнктуры.

Ранее Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. Его возглавил единственный сын крупнейшего акционера и основателя «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф. На втором месте рейтинга расположились дети основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко, а на третьем — наследники Леонида Михельсона.

В 2022 году компании Henley&Partners и New World Wealth включили Россию в топ-10 стран с наибольшим числом сверхбогатых людей. Здесь живут 435 из почти 25,5 тысячи владельцев технологических и мультинациональных компаний, финансистов, наследников состояний и иных миллиардеров. За последние 20 лет количество сверхбогачей взлетело более чем вдвое. Среди лидеров по числу богачей США (9730), Китай (2021) и Индия (1132).

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    Вячеслав Агапов
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