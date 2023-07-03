Назван самый разбогатевший российский миллиардер

Bloomberg: с начала 2023-го российские миллиардеры стали богаче на $16,5 миллиарда

С начала 2023 года российские миллиардеры стали богаче на 16,5 миллиарда долларов, следует из данные Bloomberg Billionaires Index.

Всего в топ-500 богачей по версии агентства числится 24 россиянина. Самым разбогатевшим из них назвали основателя «Лукойла» Вагита Алекперова — с начала года он заработал 4,8 миллиарда, и его капитал вырос до 20,2. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин за это же время заработал 3,22 миллиарда долларов, его активы оценили в 23,1 миллиарда.

Один из владельцев компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон стал богаче на 1,5 миллиарда долларов, его состояние увеличилось до 26,1 миллиарда. Второй совладелец, Геннадий Тимченко увеличил свое богатство до 13,1 миллиарда долларов (плюс 1,29 миллиарда). Капитал экс-вице-президента и совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна вырос до 7,6 миллиарда долларов (плюс 1,73 миллиарда). Владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров разбогател до 14,7 миллиарда долларов (плюс 1,46 миллиарда).

Некоторые миллиардеры за это же время обеднели. Например, самый богатый россиянин, один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин потерял 28,9 миллиона долларов, и его капитал сократился до 28,5 миллиарда. Капитал основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова снизился до 18,2 миллиарда (минус 475 миллионов).

Стоимость активов российских миллиардеров оценивали на основе анализа дивидендов, налогов и рыночной конъюнктуры.

Ранее Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. Его возглавил единственный сын крупнейшего акционера и основателя «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф. На втором месте рейтинга расположились дети основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко, а на третьем — наследники Леонида Михельсона.

В 2022 году компании Henley&Partners и New World Wealth включили Россию в топ-10 стран с наибольшим числом сверхбогатых людей. Здесь живут 435 из почти 25,5 тысячи владельцев технологических и мультинациональных компаний, финансистов, наследников состояний и иных миллиардеров. За последние 20 лет количество сверхбогачей взлетело более чем вдвое. Среди лидеров по числу богачей США (9730), Китай (2021) и Индия (1132).