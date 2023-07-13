Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:21, 13 июля 2023Экономика

Назван главный фактор для укрепления курса рубля

Эксперт Бахтин: рост ключевой ставки фундаментально поддержит курс рубля в июле

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Резкое повышение ключевой ставки более чем на 50 базисных пунктов по итогам ближайшего заседания совета директоров российского Центробанка (ЦБ) окажет фундаментальную поддержку курсу рубля и приведет к его укреплению к ведущим мировым валютам, включая доллар и евро. Слова инвестиционного стратега компании «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина приводят «Известия».

Другими важными факторами станут рост биржевых цен на нефть к уровню 80 долларов за баррель североморской марки Brent и выше, а также подготовка российских экспорто ориентированных компаний к новому налоговому периоду. По мнению эксперта, все вышеперечисленные обстоятельства могут привести к устойчивому закреплению курса доллара ниже 90 рублей и откату курса евро к уровню 98 рублей.

Материалы по теме:
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023
Россияне массово скупают китайский юань. Сможет ли он стать альтернативой доллару?
Россияне массово скупают китайский юань.Сможет ли он стать альтернативой доллару?
10 марта 2023

В ходе утренней торговой сессии на Московской бирже (Мосбирже) курс евро в моменте превысил отметку 101 рубль. На пике стоимость европейской валюты доходила до 101,593 рубля, однако в дальнейшем котировки опустились ниже 101 рубля и по состоянию на 14:58 по московскому времени оказались на уровне 100,56 рубля. Курс доллара к этому времени закрепился на отметке 90,04 рубля.

Ранее в Центробанке объяснили падение курса рубля к ведущим мировым валютам в июне и начале июля ростом расходов на импорт и падением доходов за экспорт. Эти факторы привели к ухудшению торгового баланса страны и оказали давление на биржевую стоимость национальной валюты.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о получении кассетных боеприпасов от США

    Россияне раскрыли отношение к одной привычке

    Германия заказала у Rheinmetall боеприпасы на 4 миллиарда евро

    Мошенники обманули преподавательницу столичного вуза от имени ректора

    В Белоруссии Протасевича и Сапегу исключили из списка террористов

    НАСА отменило миссию Janus

    Россиянам назвали универсальную вещь в летнем гардеробе

    В России заявили о слиянии ЕС и НАТО на условиях альянса

    Назван главный фактор для укрепления курса рубля

    Снявшим скальп с россиянина мужчинам предъявили обвинение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости