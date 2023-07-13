Экс-разведчик США указал на остановку Россией экспансии НАТО на Украине

Экс-разведчик США Риттер: Россия предотвратила принятие Украины в НАТО

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty заявил, что Россия смогла предотвратить принятие Украины в НАТО.

По словам экс-разведчика, Москва остановила экспансию Североатлантического альянса на Украине и Киев никогда не станет членом блока.

Также Риттер объяснил, почему Турция одобрила вступление Швеции в альянс. Он считает, что на прошедшем саммите в Вильнюсе НАТО отчаянно пыталось доказать, что Россия не может остановить расширение альянса, поэтому странам блока необходимо было принять королевство в свои ряды, так как о членстве Украины не может быть и речи.

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе, завершившегося 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все сомнения по поводу вступления страны в альянс исчезли. Он подчеркнул, что впервые все союзники поддержали членство Киева в альянсе, а большинство из них даже настаивает на этом.

В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сочла результаты прошедшего саммита НАТО разочаровывающими из-за отсутствия приглашения страны в альянс. При этом она указала, что НАТО остается для Украины наибольшей гарантией безопасности.