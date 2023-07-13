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22:19, 13 июля 2023Россия

В российском регионе потерпел аварию военный самолет

На аэродроме в Ростове-на-Дону потерпел аварию военный самолет Ан-72

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На аэродроме в Ростове-на-Дону потерпел аварию военный самолет Ан-72, который выполнял учебный полет. Об этом сообщает местное издание 1rnd со ссылкой на источники.

Самолет упал при посадке за пределами ВПП. Отмечается, что инцидент произошел на прошлой неделе на аэродроме Центральный (Военвед).

«Ан-72 дал скоростного козла и выкатился», — сообщил собеседник издания. У самолета повреждена стойка шасси, также он носом ударился о землю. Самолет был отправлен на ремонт.

Ранее сообщалось, что в районе города Клинцы граничащей с Украиной Брянской области взорвался и рухнул вертолет Ми-8, также потерпел крушение истребитель Су-34. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что обломки техники повредили несколько домовладений и уточнил информацию о пострадавших.

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    Марина Совина
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